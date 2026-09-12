Бен Шелтон сыграет с Александром Зверевым в финале US Open

Москва. 12 сентября. INTERFAX.RU - Американский теннисист Бен Шелтон победил соотечественника Фрэнсиса Тиафо в полуфинале турнира Большого шлема US Open в Нью-Йорке.

Результат – 4:6 6:3, 6:3, 7:5.

В мировом рейтинге Шелтон занимает девятое место, Тиафо – 12-е.

В результате Шелтон старым финалистом турнир в мужском одиночном разряде. В решающем матче в воскресенье он сыграет со второй ракеткой мира немцем Александром Зверевым, который ране победил в полуфинале россиянина Карена Хачанова (№50 в рейтинге ATP).

Для 23-летнего Шелтона это первый выход в финал турниров Большого шлема. 29-летний Зверев выступал в финалах всех турниров Большого шлема, а в 2026 году выиграл Уимблдонский турнир.

Действующий чемпион US Open, третья ракетка мира испанец Карлос Алькарас выбыл из турнира в четвертьфинале, уступил Шелтону.

Призовой фонд Открытого чемпионата США в 2026 году составляет рекордные в истории тенниса $108 млн.