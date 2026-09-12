Хачанов проиграл Звереву в полуфинале US Open

Фото: AP/ТАСС

Москва. 12 сентября. INTERFAX.RU - Российский теннисист Карен Хачанов уступил представителю Германии Александру Звереву в матче 1/2 финала турнира Большого шлема US Open-2026.

Соревнование традиционно проходит в Нью-Йорке.

Результат – 6:3, 7:6 (9:7), 7:6, 8:6. Продолжительность матча составила 2 часа 58 минут.

В рейтинге Ассоциации теннисистов-профессионалов (ATP) Зверев занимает второе место, Хачанов – 50-е.

В финале спортсмен из Германии сыграет с победителем пары Фрэнсис Тиафо – Бен Шелтон. Оба теннисиста – из США: Тиафо занимает 12-е место, Шелтон – девятое.

Для 30-летнего Хачанова это был третий матч полуфинала турнира Большого шлема. Ранее он боролся за выход в финал US Open-2022 и Australian Open-2023.

Призовой фонд Открытого чемпионата США в 2026 году составляет рекордные $108 млн.