Россияне завоевали 19 медалей в очередной день ЧЕ по параплаванию

Москва. 12 сентября. INTERFAX.RU - Сборная России по паралимпийскому плаванию завоевала 19 наград (5 золотых, 10 серебряных и 4 бронзовые) в пятый соревновательный день чемпионата Европы в турецком городе Коджаэли.

Два мировых рекорда установили россияне Кирилл Александров и Константин Бурмистров. Александров стал чемпионом Европы на дистанции 100 м брассом в классе SB5, а Бурмистров выиграл золото на 200 м комплексным плаванием в классе SM13, показав лучшее время в истории для класса SM12.

Также золотые медали выиграли Андрей Калина (100 м брассом, SB8), Владимир Даниленко (200 м вольным стилем, S2) и Валерия Шабалина (200 м комплексным плаванием, SM14). Серебро в комбинированной эстафете 4×100 м завоевала команда в составе Андрея Калины, Богдана Мозгового, Виктории Ищиуловой и Елены Клячкиной.

По итогам пяти дней соревнований российская сборная уверенно лидирует в медальном зачете, имея в активе 78 наград: 28 золотых, 34 серебряные и 16 бронзовых.