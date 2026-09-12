"Зенит" обыграл "Локомотив" в чемпионате России по футболу

Москва. 12 сентября. INTERFAX.RU - Футболисты петербургского "Зенита" со счетом 2:1 взяли верх над московским "Локомотивом" в матче восьмого тура чемпионата России.

Встреча состоялась в Санкт-Петербурге.

На 18-й минуте Александр Руденко вывел "Локомотив" вперед.

"Зенит" отыгрался на 47-й минуте благодаря точному удару Кевина Андраде, а победный для хозяев гол провел Луис Энрике.

В составе "Локомотива" на 83-й минуте на поле вышел арендованный у "Зенита" полузащитник Андрей Мостовой.

"Зенит" набрал 15 очков и занимает третье место в турнирной таблице. Выше него располагаются имеющие по игре в запасе "Краснодар" (19) и ЦСКА (15). "Локомотив" - на 13-й строчке, 6 очков.

В следующем туре "Зенит" в гостях сыграет с "Балтикой", "Локомотив" дома – с "Крыльями Советов". Оба матча пройдут 16 сентября.