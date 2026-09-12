"Спартак" с рекордом КХЛ разгромил "Северсталь"

Москва. 12 сентября. INTERFAX.RU - Хоккеисты московского "Спартака" со счетом 8:0 разгромили череповецкую "Северсталь" в домашнем матче регулярного чемпионата КХЛ.

Голы провели Александр Беляев (2, 41 минуты), Даниил Гутик (2), Никита Холодилин 2), Егор Филин (25), Михаил Мальцев (41), Кристиан Ярош (49), Герман Рубцов (52).

"Спартак" установил рекорд лиги, забив три гола за две минуты. Предыдущий рекорд принадлежал "Торпедо": 2 минуты 23 секунды нижегородцы трижды поразили ворота подмосковного "Витязя" в 2014 году.

Победа над "Северсталью" стала самой крупной для "Спартака" за всю его историю выступлений в КХЛ. До этого москвичи со счетом 7:0 обыграли хабаровский "Амур" (в 2011 году).

"Спартак", одержав третью победу в четырех матчах, занимает второе место в Западной конференции.

Лидирует петербургский СКА, со счетом 1:0 победивший на выезде "Сочи". У СКА 8 очков. "Северсталь" занимает шестое место (3), "Сочи" - последнее, 11-е (0).