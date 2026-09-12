Россиянка Пушкарева проиграла в финале юниорского US Open

Москва. 12 сентября. INTERFAX.RU - Российская теннисистка Анна Пушкарева со счетом 6:4, 4:6, 0:6 уступила китаянке Сунь Синьжань в юниорском финале турнира Большого шлема US Open-2026.

Соревнование проходит в Нью-Йорке.

Ранее в этом году Пушкарева выиграла юниорский турнир в Уимблдоне, победив в финале Сунь Синьжань.

Также в субботу россиянки Полина Березина и Алиса Терентьева проиграли в финале парного разряда юниорского US Open американкам Аннике и Кристине Пеничковым - 6:7 (11:13), 3:6.