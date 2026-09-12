Московское "Динамо" обыграло "Оренбург" в матче РПЛ

Москва. 12 сентября. INTERFAX.RU - Футболисты московского "Динамо" со счетом 1:0 победили "Оренбург" в домашнем матче восьмого тура чемпионата России.

На 90-й минуте гол забил Виктор Окишор.

На 50-й минуте динамовец Максим Осипенко не смог реализовать пенальти.

В составе "Оренбурга" на 90+1 минуте вторую желтую карточку получил Руслан Куль, на 90+4 – Максим Сивис.

"Динамо" набирает 16 очков и поднимается на второе место в турнирной таблице. На три очка московская команда отстает от имеющего игру в запасе "Краснодара".

"Оренбург" - на 10-м месте, 8 очков.