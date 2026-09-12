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Сборная России по боксу выиграла общий зачет "Евразийского кубка Даурии" в Чите

Сборная России по боксу выиграла общий зачет "Евразийского кубка Даурии" в Чите
Фото: Федерация бокса России

Москва. 12 сентября. INTERFAX.RU - Сборная России заняла первое место на турнире "Евразийский кубок Даурии" в Чите.

ЧИТА, 12 сентября. /Интерфакс/. В столице Забайкальского края завершились международные соревнования по боксу "Евразийский кубок Даурии" среди юниоров 17–18 лет. Российская сборная стала победителем командного зачета, завоевав 24 медали: 5 золотых, 8 серебряных и 11 бронзовых.

Победителями в составе сборной России стали Даниил Соколик (до 48 кг), Имам Магомедов (до 57 кг), Армен Арутюнян (до 80 кг), Евгений Мисюренко (до 92 кг) и Артем Щербаков (свыше 92 кг). Лучшим боксером турнира был признан представитель Кыргызстана Ахмади Арваз.

В финальных поединках боролись спортсмены из восьми стран. Всего в турнире приняли участие 94 боксера из 19 государств мира.

Почетным гостем соревнований стал президент Международной ассоциации бокса (IBA) Умар Кремлев.

Победители турнира получили по 500 тыс. рублей за первое место, серебряные призеры - по 200 тыс., бронзовые -по 100 тыс. рублей.

бокс Умар Кремлев
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