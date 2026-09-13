Гончаров победил Алмейду в главном бою турнира ACA 207

Москва. 13 сентября. INTERFAX.RU - Российский боец смешанного стиля Евгений Гончаров одержал победу над бразильцем Жаилтоном Алмейдой в главном поединке турнира ACA 207.

Бой в Краснодаре завершился победой 40-летнего россиянина единогласным решением судей.

Для 35-летнего Алмейды, ранее выступавшего в UFC и входившего в топ-10 тяжелого дивизиона промоушена, этот поединок стал дебютным в Absolute Championship Akhmat.

Теперь на счету Гончарова в ММА 24 победы и три поражения. Один поединок признан несостоявшимся. В активе Алмейды 22 победы и шесть поражений.

Гончаров - бывший чемпион ACA в тяжелом весе