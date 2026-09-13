Фигуристы Бойкова и Козловский выиграли турнир серии "Челленджер" в США

Москва. 13 сентября. INTERFAX.RU - Российские фигуристы Александра Бойкова и Дмитрий Козловский стали победителями турнира серии "Челленджер" John Nicks Pairs International среди спортивных пар.

Турнир прошел в США.

По сумме оценок за короткий и произвольный прокат российский дуэт набрал 198,66 балла.

Второе место заняли американцы Одри Шин и Спенсер Акира Хау (183,81), третьими стали их соотечественники Кэти Макбит и Балаж Надь (180,95).

Это вторая подряд победа Бойковой и Козловского на этапах серии "Челленджер" в текущем сезоне: на прошлой неделе они также стали первыми на международном турнире в Токио.

Россияне выступают в нейтральном статусе.