ЦСКА в меньшинстве сыграл вничью с "Рубином" в матче РПЛ

Москва. 12 сентября. INTERFAX.RU - Московский ЦСКА и казанский "Рубин" со счетом 1:1 завершили матч восьмого тура чемпионата России по футболу.

Встреча прошла в Москве.

На шестой минуте армейский клуб повел в счете: пенальти реализовал Иван Обляков.

На 58-й минуте "Рубин" отыгрался: ответный гол провел Андерсон Арройро.

Значительную часть противостояния ЦСКА играл в меньшинстве: на 14-й минуте за грубую игру был удален защитник Матеус Рейс. При этом бразилец толкнул арбитра Инала Танашева, что футболисту грозит длительной дисквалификацией.

ЦСКА набрал 16 очков и занимает третье место в турнирной таблице РПЛ, по дополнительным показателям он уступает идущему вторым московскому "Динамо". Лидирует имеющий игру в запасе "Краснодар" (19).

"Рубин" - на восьмом месте, 11 очков.

В девятом туре ЦСКА сыграет в гостях с махачкалинским "Динамо", встреча состоится 17 сентября. Сутками ранее "Рубин" на выезде проведет матч с дебютантом РПЛ московской "Родиной".

Действующим чемпионом России является петербургский "Зенит".