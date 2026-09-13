Елена Рыбакина победила Арину Соболенко в финале US Open-2026

Москва. 13 сентября. INTERFAX.RU - Представительница Казахстана Елена Рыбакина со счетом 6:4, 5:7, 6:2 взяла верх над белоруской Ариной Соболенко и стала победительницей турнира Большого шлема US Open-2026.

Соревнование по традиции проходит в Нью-Йорке.

Финал турнира в женском одиночном разряде продолжался 2 часа 23 минуты.

В настоящий момент Соболенко является первой ракеткой мира, Рыбакина – второй. Однако уже после выхода спортсменки из Казахстана стало известно, что в мировом рейтинге она обойдет Соболенко и выйдет на первое место.

Уроженка Москвы, до 2018 года выступавшая за Россию Рыбакина выиграла третий турнир Большого шлема. В 2022 году она завоевала титул на Уимблдонском турнире, в 2026г. – на AustralianOpen. Соболенко по два раза выигрывала Australian Open (2023, 2024) и US Open (2024, 2025).

Из россиянок в женской одиночной сетке дальше всех прошла пятая ракетка планеты Мирра Андреева, выбывшая в четвертьфинале.

Открытый чемпионат США завершится в воскресенье финалом в мужском одиночном разряде между второй ракеткой мира Александром Зверевым (Германия) и девятой Беном Шелтоном (США).

Призовой фонд USOpenв 2026 году составляет рекордные в истории тенниса $108 млн.

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