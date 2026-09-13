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Сборная России победила в медальном зачете ЧЕ по паралимпийскому плаванию

Москва. 13 сентября. INTERFAX.RU - Сборная России заняла первое место в общекомандном медальном зачете чемпионата Европы по паралимпийскому плаванию, завершив турнир с общим результатом в 92 награды: 33 золотые, 39 серебряных и 20 бронзовых медалей.

В заключительный, шестой день соревнований российские пловцы добавили в копилку команды еще 14 наград (5 золотых, 5 серебряных и 4 бронзовые).

Чемпионами Европы в последний день стали Варвара Князева (100 м на спине, S11, с рекордом Европы), Богдан Мозговой (100 м на спине, S9), Егор Щитковский (400 м вольным стилем, S13), Виктория Ищиулова (200 м комплексным плаванием, SM8) и Константин Бурмистров (100 м вольным стилем, S12).

Серебряные медали завоевали Евгений Лазутин (400 м вольным стилем, S13), Владимир Сотников (100 м вольным стилем, S12), Кирилл Пульвер (200 м вольным стилем, S5), Валерия Шабалина (100 м баттерфляем, S14) и Анна Крившина (100 м вольным стилем, S12).

Бронзу выиграли Анастасия Шевченко (100 м на спине, S11), София Межинская (400 м вольным стилем, S13), Елизавета Сидоренко (100 м вольным стилем, S10), а также смешанная эстафетная команда 4×100 м вольным стилем в составе Дениса Тарасова, Андрея Николаева, Елены Клячкиной и Марии Павловой.

Соревнования прошли в Турции.

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