Кими Антонелли выиграл Гран-при Испании "Формулы-1"

Москва. 13 сентября. INTERFAX.RU - Итальянец Кими Антонелли из Mercedes стал победителем Гран-при Испании, очередного этапа чемпионата мира по автогонкам класса "Формула-1".

Второе место занял нидерландец Макс Ферстаппен (Red Bull), третье – британец Ландо Норрис (McLaren).

Для 20-летнего Антонелли победа стала восьмой в сезоне и карьере. Гонщик упрочил лидерство в общем зачете, на его счету 292 очка. Вторым идет его партнер по команде британец Джордж Расселл (211), третье – британец Льюис Хэмилтон из Ferrari (191).

Следующий, 15-й этап "Формулы-1" пройдет с Баку с 24 по 26 сентября.