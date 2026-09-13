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"Локомотив" обыграл ЦСКА в матче КХЛ

Москва. 13 сентября. INTERFAX.RU - Хоккеисты ярославского "Локомотива" со счетом 3:2 победили московский ЦСКА в гостевом матче регулярного чемпионата КХЛ.

В составе "Локомотива" голы провели Александр Радулов (16-я минута), Рушан Рафиков (36), Егор Сурин (45).

Авторы голов в составе ЦСКА: Денис Гурьянов (29) и Денис Зернов (59).

"Локомотив" набрал 8 очков и лидирует в Западной конференции. ЦСКА – на девятой строчке (2).

Ярославский клуб – действующий обладатель Кубка Гагарина.

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