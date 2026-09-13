Российский боксер Сычева стала чемпионом WBA Asia

Москва. 13 сентября. INTERFAX.RU - Россиянка Екатерина Сычева завоевала WBA Asia во втором легчайшем весе, победив Сару Алекс из Танзании.

Бой возглавил турнир в Оренбурге.

По итогам восьми раундов победу Сычевой присудили единогласным решением судей.

Теперь у россиянки на профессиональном ринге две победы в двух поединках. Алекс потерпела третье поражение при восьми победах.

Чемпион Европы-2024, финалист чемпионата Европы-2017 и Европейских игр-2019, пятикратный чемпион России Габил Мамедов в поединке в первом полусреднем весе победил казахстанца Дастана Садуулы. Бой завершился техническим нокаутом во втором раунде.

Мамедов также имеет в активе две победы (одну – нокаутом) и в карьере профессионального ринга поражений не имеет. Саддула проиграл пятый бой, на его счету 12 побед, все – досрочные.

"Честно говоря, я сам от себя не ожидал, что вот так хорошо получится отбоксировать. Возможно, факт проведения боя в родном городе придал мне сил и уверенности. Перед своими зрителями я никак не мог оступиться. Продолжу тренироваться и будем принимать решение, как и где боксировать. Мне понравилось выступать по профи. С любительским боксом я, скорее всего, закончил", - приводит слова Кордобы пресс-служба Федерации бокса России.

Кроме того, бронзовый призер чемпионата России-2023 Хикмет Гараев техническим нокаутом в четвертом раунде победил Нурболата Бекбауова из Казахстана.

У Гараева две победы (одна – нокаутом) и одно поражение. У Бебауова пять побед (одна – нокаутом) и три поражения.

Сычева, Мамедов и Гараев являются уроженцами Оренбургской области. Турнир в Оренбурге был организован промоутерской компанией СОЮЗ при поддержке Федерации бокса России.