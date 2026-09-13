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Лидирующий в РПЛ "Краснодар" сыграл вничью с "Акроном"

Москва. 13 сентября. INTERFAX.RU - Футболисты "Краснодара" и тольяттинского "Акрона" со счетом 1:1 завершили матч восьмого тура чемпионата России.

Встреча прошла в Краснодаре.

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На 13-й минуте "Акрон" вышел вперед, гол забил Константин Марадишвили.

"Краснодару" удалось отыграться на 87-й минуте благодаря точному удару Хуана Боселли.

"Краснодар" по-прежнему не потерпел ни одного поражения: на его счету шесть побед и две ничьи. С этими показателями команда продолжает лидировать в турнирной таблице, 20 очков. Ближайшие ее преследователи – московские "Спартак", "Динамо" и ЦСКА, набравшие по 16 очков. Действующий чемпион России "Зенит" (Санкт-Петербург) – на пятой строчке, 15 очков.

Что касается "Акрона", он располагается на 14-й позиции, 5 очков.

В девятом туре "Краснодар" в гостях сыграет с "Оренбургом", "Акрон" дома – с грозненским "Ахматом". Эти матчи запланированы на 17 сентября.

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