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Александр Зверев выиграл US Open

Москва. 14 сентября. INTERFAX.RU - Представитель Германии Александр Зверев победил американца Бена Шелтона в финале теннисного турнира Большого шлема US Open-2026 в Нью-Йорке.

Результат – 6:3, 7:6 (7:2), 5:7, 6:2.

В мировом рейтинге Зверев занимает второе место, Шелтон – девятое.

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Таким образом, 29-летний Зверев впервые в карьере стал победителем Открытого чемпионата США. В этом году из турниров Большого шлема он также выиграл Roland Garros.

Для 23-летнего Шелтона это был первый в карьере финал на турнирах Большого шлема.

Из россиян по турнирной сетке мужского одиночного разряда на US Open-2026 дальше всех прошел 50-я ракетка мира Карен Хачанов. Он добрался до полуфинала, где уступил Звереву.

US Open в женском одиночном разряде, как сообщалось, выиграла выступающая за Казахстан уроженка Москвы Елена Рыбакина. В финале она победила белоруску Арину Соболенко. После US Open Рыбакина поднимется со второй на первую строчку мирового рейтинга, Соболенко опустится с первой на вторую.

Призовой фонд US Open в 2026 году составил рекордные в истории тенниса $108 млн.

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