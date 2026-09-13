Российские легкоатлеты обратились в ООН с призывом допустить их к стартам

Москва. 13 сентября. INTERFAX.RU - Российские легкоатлеты направили коллективное письмо в Организацию Объединенных Наций (ООН), Международный олимпийский комитет (МОК) и Всемирную легкоатлетическую ассоциацию World Athletics с призывом допустить их к участию в международных соревнованиях.

Текст обращения опубликовала в соцсетях двукратная чемпионка России в прыжках с шестом Полина Кнороз.

"От имени российских спортсменов мы просим международное сообщество прекратить дискриминацию, которую поддерживает глава World Athletics, и позволить нам участвовать в международных соревнованиях на равной основе с другими легкоатлетами со всего мира", - говорится в письме.

"Мы призываем Совет по правам человека ООН, МОК и World Athletics услышать наши голоса", - подчеркнули авторы письма.

Письмо подписали 17 ведущих российских легкоатлетов.

В августе Всероссийская федерация легкой атлетики обратилась в Спортивный арбитражный суд (CAS) с новым иском, который направлен на оспаривание санкций, наложенных на федерацию со стороны World Athletics.