ВФЛА поддержала обращение российских легкоатлетов к ООН и МОК

Москва. 14 сентября. INTERFAX.RU - ВФЛА полностью поддержала коллективное письмо лидеров сборной России, направленное в ООН, МОК и World Athletics с призывом прекратить дискриминацию и допустить российских спортсменов к международным соревнованиям на равных условиях.

"Письмо подписали семнадцать лидеров сборной - это их собственная инициатива, но ВФЛА полностью разделяет позицию наших атлетов. За каждой подписью под этим письмом конкретная судьба спортсмена, который лишен международных стартов", - говорится в заявлении Всероссийской федерации легкой атлетики, текст которого оказался в распоряжении "Интерфакса".

Сетуя на то, что лучшие соревновательные годы легкоатлетов уходят, а возможности выступать на международной арене по-прежнему нет, ВФЛА заявила о недопустимости игнорировать их голос и право на полноценную спортивную карьеру.

"Мы требуем справедливости и восстановления равных возможностей для российских легкоатлетов на мировой арене", - подчеркнули в организации.

"Увы, но президент World Athletics Себастьян Коу даже не ответил на обращение спортсменов, которое было официально направлено еще в середине лета. Мы считаем это недопустимым. Люди, посвятившие свою жизнь легкой атлетике, имеют право на то, чтобы быть услышанными руководством международной федерации", - отмечается в тексте заявления.

В ВФЛА подчеркнули, что продолжат оспаривать в CASрешение World Athletics о недопуске россиян.

"Но мы также призываем спортивное сообщество прислушаться к тому, что сказали наши атлеты. Они не просят привилегий - они просят справедливости", - заявили в федерации.

Ранее в воскресенье двукратная чемпионка России в прыжках с шестом Полина Кнороз опубликовала в соцсетях текст обращения российских легкоатлотов.

"От имени российских спортсменов мы просим международное сообщество прекратить дискриминацию, которую поддерживает глава World Athletics, и позволить нам участвовать в международных соревнованиях на равной основе с другими легкоатлетами со всего мира", - говорится в письме.

"Мы призываем Совет по правам человека ООН, МОК и World Athletics услышать наши голоса", - подчеркнули авторы письма.

Письмо подписали 17 ведущих российских легкоатлетов.