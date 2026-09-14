Поиск

Уроженка Москвы Рыбакина стала первой ракеткой мира

Москва. 14 сентября. INTERFAX.RU - Выступающая за Казахстан Елена Рыбакина официально вышла на первое место в рейтинге Женской теннисной ассоциации (WTA), обновленная версия которого опубликована в понедельник на сайте организации.

СпортЕлена Рыбакина победила Арину Соболенко в финале US Open-2026Елена Рыбакина победила Арину Соболенко в финале US Open-2026Читать подробнее

Она набрала 9901 рейтинговое очко и, опередив белоруску Арину Соболенко (7875), поднялась на первую строчку.

В субботу Рыбакина победила Соболенко в финале турнира Большого шлема US Open-2026, но уже после победы в четвертьфинале стало известно, что представительница Казахстана возглавит мировой рейтинг.

Соболенко находилась на вершине рейтинга на протяжении 99 недель.

Рыбакина родилась в Москве, до 2018 года выступала под флагом РФ.

Третье место в рейтинге WTA по-прежнему занимает Джессика Пегула, четвертое – Кори Гауфф (обе – США). Пятую строчку удерживает за собой россиянка Мирра Андреева, шестую – Линда Носкова из Чехии.

Украинка Элина Свитолина поднялась с девятого места на седьмое, Каролина Мухова (Чехия) опустилась с седьмого на восьмое, Ига Швентек (Польша) – с восьмого на девятое. В топ-10 попала Марта Костюк (Украина), поднявшись с 11-го на десятое место.

теннис Елена Рыбакина US Open Мирра Андреева Арина Соболенко WTA
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости по теме

Новости

Александр Зверев выиграл US Open

Александр Зверев выиграл US Open

Российские легкоатлеты обратились к ООН с призывом допустить их к стартам

Лидирующий в РПЛ "Краснодар" сыграл вничью с "Акроном"

Лидирующий в РПЛ "Краснодар" сыграл вничью с "Акроном"

"Спартак" разгромил "Ростов" в чемпионате России по футболу

"Спартак" разгромил "Ростов" в чемпионате России по футболу

Кими Антонелли выиграл Гран-при Испании "Формулы-1"

Елена Рыбакина победила Арину Соболенко в финале US Open-2026

Елена Рыбакина победила Арину Соболенко в финале US Open-2026

Фигуристы Бойкова и Козловский выиграли турнир серии "Челленджер" в США

ЦСКА в меньшинстве сыграл вничью с "Рубином" в матче РПЛ

"Спартак" с рекордом КХЛ разгромил "Северсталь"

"Спартак" с рекордом КХЛ разгромил "Северсталь"

"Зенит" обыграл "Локомотив" в чемпионате России по футболу

"Зенит" обыграл "Локомотив" в чемпионате России по футболу