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Команда Непомнящего выиграла Global Chess League с победой над Карлсеном в финале

Москва. 14 сентября. INTERFAX.RU - Россияне Ян Непомнящий и Полина Шувалова стали победителями четвертого сезона шахматного турнира Global Chess League в Индии в составе интернациональной команды Ganges Grandmasters.

В финале они со счетом 7:5 одолели команду Alpine APL Pipers, цвета которой, в частности, защищал 16-й чемпион мира по шахматам норвежец Магнус Карлсен. В одной из партий финала Непомнящий победил Карлсена черными фигурами. Одним из партнеров Карлсена по команде был россиянин Володар Мурзин.

В составе Global Chess League также выступили Левон Аронян, Леньер Домингес (оба – США), Ставрула Цолакиду (Греция) и Леон Люк Мендонка (Индия).

Бронзовым призером стала команда Fyers American Gambits, за которую играл российский гроссмейстер Даниил Дубов.

Global Chess League —командный турнир, организованный ФИДЕ совместно с индийской корпорацией Tech Mahindra. В соревновании принимают участие интернациональные команды, состоящие из шести шахматистов.

Магнус Карлсен Ян Непомнящий шахматы
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