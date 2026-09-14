Менеджер Тарасов высоко оценил шансы Волкова на титульный бой UFC после отказа Аспинэлла

Москва. 14 сентября. INTERFAX.RU - Менеджер российских бойцов ММА Виталий Тарасов назвал логичным решение британца Тома Аспинэлла отказаться от пояса UFC в тяжелом весе. По мнению Тарасова, у россиянина Александра Волкова после этого возрастают шансы на проведение титульного поединка.

"Если смотреть на поверхности, то решение Аспинэлла отказаться от титула выглядит здравым. Он действительно тормозил дивизион, а сейчас этой проблемы не будет. Да, теперь появляются еще больше шансов на титульный бой у Александра Волкова, хотя у него уже на октябрь анонсирован поединок с Ризваном Куниевым", - сказал Тарасов "Интерфаксу".

"Также симпатичной выглядит вывеска Сирил Ган против Сергея Павловича. Сейчас за тяжелым весом станет еще интереснее наблюдать. Но я бы обратил внимание на более глубокую проблему в связи с решением Аспинэллом. Да, британец занимается здоровьем. Но лично у меня нет уверенности, что после восстановления мы увидим Тома в поединках по правилам ММА. Почему-то мне кажется, что Аспинэлл пойдет в бокс. И, по сути, UFC теряет свою третью суперзвезду, ну или потенциальную суперзвезду", - отметил собеседник агентства.

Помним, как в 2017 году в бокс ушел Конор Макгрегор, а потом в 2018 году его в пух и прах разбил Хабиб. Далее в бокс ушел Фрэнсис Нганну, а сейчас на такой же шаг может пойти Аспинэлл. То есть UFC может упустить третью звезду, собственно выращенную, только из-за того, что не может платить те же деньги, что в боксе", - добавил Тарасов.

О решении Аспинэлла стало известно в понедельник.