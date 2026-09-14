Два участника полумарафона скончались во время забега в Англии

Москва. 14 сентября. INTERFAX.RU - Два 25-летних мужчины скончались во время участия в полумарафоне Great North Run на северо-востоке Англии. Об этом сообщают Sky News.

По ходу забега оба потеряли сознание. На помощь участникам забега прибыли медицинские бригады, однако спасти мужчин они не смогли.

Причина смерти пока не установлена.

Организаторы полумарафона выразили соболезнования в связи с трагедией, подчеркнув, что помогают семьям умерших мужчин.

В полумарафоне приняли участие около 63 тысяч человек. Great North Run считается крупнейшим в мире полумарафоном, в этом году он проводился в 45-й раз.