Поиск

Два участника полумарафона скончались во время забега в Англии

Москва. 14 сентября. INTERFAX.RU - Два 25-летних мужчины скончались во время участия в полумарафоне Great North Run на северо-востоке Англии. Об этом сообщают Sky News.

По ходу забега оба потеряли сознание. На помощь участникам забега прибыли медицинские бригады, однако спасти мужчин они не смогли.

Причина смерти пока не установлена.

Организаторы полумарафона выразили соболезнования в связи с трагедией, подчеркнув, что помогают семьям умерших мужчин.

В полумарафоне приняли участие около 63 тысяч человек. Great North Run считается крупнейшим в мире полумарафоном, в этом году он проводился в 45-й раз.

Англия
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости

Фигуристы Бойкова и Козловский заявлены на этап Гран-при ISU в Хельсинки

Уроженка Москвы Рыбакина стала первой ракеткой мира

Уроженка Москвы Рыбакина стала первой ракеткой мира

Александр Зверев выиграл US Open

Александр Зверев выиграл US Open

Российские легкоатлеты обратились к ООН с призывом допустить их к стартам

Лидирующий в РПЛ "Краснодар" сыграл вничью с "Акроном"

Лидирующий в РПЛ "Краснодар" сыграл вничью с "Акроном"

"Спартак" разгромил "Ростов" в чемпионате России по футболу

"Спартак" разгромил "Ростов" в чемпионате России по футболу

Кими Антонелли выиграл Гран-при Испании "Формулы-1"

Елена Рыбакина победила Арину Соболенко в финале US Open-2026

Елена Рыбакина победила Арину Соболенко в финале US Open-2026

Фигуристы Бойкова и Козловский выиграли турнир серии "Челленджер" в США

ЦСКА в меньшинстве сыграл вничью с "Рубином" в матче РПЛ