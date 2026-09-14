Фигуристы Бойкова и Козловский заявлены на этап Гран-при ISU в Хельсинки

Москва. 14 сентября. INTERFAX.RU - Российская пара фигуристов Александра Бойкова и Дмитрий Козловский включены в состав участников этапа серии Гран-при Международного союза конькобежцев (ISU) в Хельсинки. Об этом сообщается на сайте турнира.

Соревнования в Финляндии запланированы на 20–21 ноября, россияне выступят в нейтральном статусе.

Ранее Бойкова и Козловский выиграли два турнира серии "Челленджер" - в Японии и США.

В июне этого года ISUобъявил об отмене запрета россиянам и белорусам на участие в соревнованиях под эгидой организации. Спортсмены обеих стран теперь могут выступать в международных стартах, но в качестве нейтральных атлетов и при соблюдении отдельных критериев. ISU отстранила россиян и белорусов в марте 2022 года.