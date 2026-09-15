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Астана примет матч за Суперкубок УЕФА

Москва. 15 сентября. INTERFAX.RU - Матч за Суперкубок УЕФА в 2028 году пройдет на "Астана Арене" в Астане. Об этом сообщается на сайте Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА).

Соответствующее решение было принято на заседании исполкома организации в Салониках.

Годом ранее встреча за Суперкубок состоится на стадионе "Йохан Кройфф Арена" в Амстердаме.

Матчи за Суперкубок УЕФА традиционно предшествуют старту основных стадий еврокубков. Суперкубок УЕФА разыгрывается между действующими победителями Лиги чемпионов и Лиги Европы УЕФА.

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