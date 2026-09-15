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Мюнхен и Барселона примут финалы Лиги чемпионов в 2028 и 2029 годах

Мюнхен и Барселона примут финалы Лиги чемпионов в 2028 и 2029 годах
Фото: Mateusz Slodkowski - UEFA/UEFA via Getty Images

Москва. 15 сентября. INTERFAX.RU - Финал Лиги чемпионов УЕФА в 2028 году пройдет в Мюнхене, в 2029 году – в Барселоне, сообщается на сайте Союза футбольных европейских ассоциаций (УЕФА).

Решающие матчи главного клубного турнира Европы состоятся на стадионах "Арена Мюнхен" и "Камп Ноу" соответственно.

Хозяева финалов были определены на заседании исполкома УЕФА в Салониках.

Стали известны места проведения финалов и других турниров. Победитель Лиги Европы в 2028 году будет выявлен на "Арене Националэ" в Бухаресте, в 2029 году – на Национальном стадионе Сербии в Белграде. Финал Лиги конференций в 2028 году пройдет на "Ювентус Стэдиум" в Турине, через год – на "Пушкаш Арене" в Будапеште.

футбол Лига чемпионов УЕФА
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