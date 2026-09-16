"Спартак" обыграл "Факел" в РПЛ

Москва. 16 сентября. INTERFAX.RU - Московский "Спартак" со счетом 1:0 победил воронежский "Факел" в девятом туре чемпионата России.

На 90+1 минуте гол забил Манфредд Угальде.

"Факел" доигрывал матч в меньшинстве: на 66-й минуте вторую желтую карточку получил Матвей Бардачев.

"Спартак" набрал 19 очков и занимает второе место в турнирной таблице. На одно очко он отстает от имеющего игру в запасе "Краснодара". Не выигравший в этом чемпионате ни разу "Факел" занимает последнее, 16-е место, 3 очка.

Десятый тур пройдет почти через месяц. "Спартак" в Самаре сыграет с "Крыльями Советов", "Факел" дома – с "Локомотивом". Обе встречи запланированы на 10 октября.