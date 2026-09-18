"Сочи" одержал первую победу в сезоне в КХЛ

Москва. 18 сентября. INTERFAX.RU - Хоккеисты "Сочи" со счетом 3:2 победили казанский "Ак Барс" в домашнем матче регулярного чемпионата КХЛ.

Голы в составе хозяев провели Максим Коростелев (14-я минута), Кэмерон Ли (25), Денис Венгрыжановский (51).

Авторы голов у "Ак Барса": Никита Дыняк (15), Артем Галимов (40).

Для "Сочи" это первая победа в сезоне в КХЛ. Набрав 2 очка в пяти матчах, команда продолжает занимать последнее, 11-е место в Западной конференции КХЛ.

"Ак Барс" - на третьем месте в Восточной конференции: 9 очков в семи матчах.