"Локомотив" одержал шестую победу подряд в КХЛ

Москва. 18 сентября. INTERFAX.RU - Ярославский "Локомотив" на домашней арене обыграл омский "Авангард" со счетом 2:1 в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ).

В составе победителей шайбы забросили Александр Радулов (7-я минута) и Артем Кузин (38). У гостей отличился Джошуа Ливо (24).

"Локомотив" выиграл все шесть стартовых матчей сезона и с 12 очками единолично лидирует в таблице Западной конференции. "Авангард" с шестью очками занимает седьмую строчку в Восточной конференции.