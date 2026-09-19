"Амур" одержал 400-ю победу в КХЛ, выиграв у "Динамо"

Москва. 19 сентября. INTERFAX.RU - Хабаровский "Амур" со счетом 4:0 победил московское "Динамо" в домашнем матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги.

Дубль оформил Артем Шварев, по шайбе забросили Олег Ли и Виталий Абрамов. Эта победа стала для "Амура" 400-й в истории выступлений в лиге.

В свою очередь, владивостокский "Адмирал" дома со счетом 2:0 взял верх над череповецкой "Северсталью".

Авторами голов стали Иван Янченко и Михаил Грасс. Для "Адмирала" это первая домашняя победа в текущем сезоне.

После этих игр "Амур" занимает восьмое место в Восточной конференции (5 очков), "Адмирал" — девятое (5 очков). Московское "Динамо" идет пятым на Западе (8 очков), прервав серию из четырех побед, а "Северсталь" (3) располагается на десятой строчке той же конференции.