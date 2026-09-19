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Сын Плющенко стал 13-м на своем дебютном международном турнире

Москва. 19 сентября. INTERFAX.RU - Выступающий за Азербайджан фигурист Александр Плющенко занял 13-е место на этапе юниорской серии Гран-при ISU в Турции.

По сумме оценок за короткую и произвольную программы он набрал 171,65 балла.

Золото завоевал японец Дайя Эбихара (216,66), второе место занял украинец Егор Курцев (201,95), третье — представитель Южной Кореи Хабин Чой (194,89).

13-летний Александр Плющенко – сын двукратного олимпийского чемпиона Евгения Плющенко. Для него это был первый международный старт под эгидой ISUв карьере. Выступлению в Турции предшествовал переход Александра Плющенко под флаг Азербайджана.

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