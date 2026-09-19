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Семь из восьми российских боксеров одержали победы в очередной день ЧЕ

Москва. 19 сентября. INTERFAX.RU - В Софии продолжается чемпионат Европы по боксу. В субботу на ринг вышли восемь представителей России, семь из которых одержали победы и пробились в следующую стадию турни.

В соревновании женщин свои поединки выиграли Людмила Воронцова (до 57 кг), Юлия Чумгалакова (до 48 кг), Азалия Аминева (до 65 кг) и Салтанат Меденова (до 75 кг). Также в 1/8 финала прошла Анастасия Демурчян (до 80 кг), победившая грузинку Татию Букию явным преимуществом. Единственное поражение среди женщин потерпела Рукет Куштова (до 51 кг), уступившая польке Наталии Кучевской.

В мужском турнире в 1/8 финала победы одержали Вячеслав Рогозин (до 55 кг) и Сергей Колденков (до 70 кг).

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