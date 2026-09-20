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"Локомотив" с крупным счетом потерпел первое поражение в сезоне в КХЛ

Москва. 20 сентября. INTERFAX.RU - Хоккеисты ярославского "Локомотива" со счетом 0:5 уступили астанинскому "Барысу" в матче регулярного чемпионата КХЛ.

Встреча прошла в Ярославле.

Голы провели Джейк Масси (16-я минута), Логан Дэй (19), Джастин Бейли (37), Ансар Шайхмедденов (39), Семен Симонов (42).

Для действующего обладателя Кубка Гагарина "Локомотива" поражение стало первым в сезоне в КХЛ. Тем не менее, команда сохранило лидерство в Западной конференции, набрав в семи матчах 12 очков. Ближайшие преследователи – московский "Спартак" и петербургский СКА (по 10 очков).

Что касается "Барыса", он занимает пятое место в Восточнойконференции: 9 очков в семи матчах.

В параллельно шедших матчах зафиксированы следующие результаты: "Сочи" - "Сибирь" - 1:5, "Динамо" (Минск) – "Автомобилист" - 5:3.

хоккей КХЛ
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