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Экс-чемпион Fight Nights Пономарев умер на 32-м году жизни

Москва. 20 сентября. INTERFAX.RU - Российский боец смешанного стиля Григорий Пономарев скончался в возрасте 31 года, сообщает пресс-служба лиги FightNights.

"Соболезнуем родным, близким и всем, кто знал Григория. Светлая память", - говорится в сообщении.

Причины смерти не указываются.

Пономарев – бывший чемпион FightNights в тяжелом весе. В MMAон одержал шесть побед и потерпел три поражения. Он выступал в регби за новокузнецкую команду "Металлург".

MMA Fight Nights Григорий Пономарев
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