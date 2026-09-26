Дмитрий Кириченко назначен главным тренером ФК "Ростов"

Москва. 26 сентября. INTERFAX.RU - Футбольный клуб "Ростов" объявил о назначении Дмитрия Кириченко на пост главного тренера команды.

"Уверены, что его опыт, профессиональные качества и знание клуба позволят команде решать самые серьезные задачи", - говорится в сообщении пресс-службы "Ростова".

По сообщениям СМИ, срок действия контракта составит два года.

В этой должности российский специалист сменил испанца Джонатана Альбу, об отставке которого сообщалось 24 сентября.

49-летний Кириченко ранее уже работал в "Ростове": в 2016 году исполнял обязанности главного тренера команды и вывел ее в групповой этап Лиги чемпионов. Последним местом работы Кириченко был ивановский "Текстильщик", который он с 2024 года вывел в Первую лигу. Ранее он также возглавлял "Уфу" и работал в штабах "Сочи", "Кайрата" и иранского "Трактора".

Кириченко – воспитанник донского футбола, с 1998 по 2001 год выступал за "Ростсельмаш". В составе ЦСКА он выиграл чемпионат России, Кубок УЕФА, Кубок и Суперкубок России. За сборную России он провел 12 матчей, забил четыре гола.

В настоящий момент "Ростов" занимает 12-е место в турнирной таблице чемпионата России, набрав 8 очков в девяти матчах.