Финал теннисного турнира в Ханчжоу будет российским

Москва. 28 сентября. INTERFAX.RU - Российский теннисист Андрей Рублев победил француза Кирияна Жаке в полуфинале турнира в Ханчжоу (Китай)/

Результат матча – 7:6 (7:0), 6:1.

В мировом рейтинге Рублев занимает 24-е место, Жаке – 86-е.

В финале Рублев встретится с один из своих соотечественников, победителем пары Даниил Медведев (№6 в мировом рейтинге) – Роман Сафиуллин (84). Это означает, что победителем турнира будет российский теннисист.

Категория турнира – ATP 250.