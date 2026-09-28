Тренер сборной отметил позитивное отношение к россиянам на ЧЕ по боксу в Софии

Москва. 28 сентября. INTERFAX.RU - Главный тренер мужской сборной России по боксу Виктор Фархутдинов отметил благожелательность к отечественным спортсменам на прошедшем в Болгарии чемпионате Европы.

"Отношение к нам действительно было хорошее. Представители всех стран здоровались с нами, разговаривали, общались. Нас встречали, нам хлопали, радовались нашим победам", - приводит слова Фархутдинова пресс-служба Федерации бокса России.

Как сообщалось, команда России стала лучшей в общем зачете (7 золотых, 5 серебряных и 3 бронзовые медали) и зачете среди мужчин (5, 2, 0).

"Результат хороший, но останавливаться на этом нельзя. Впереди очень серьезный год, чемпионат мира и Европейские игры. В Софии ребята действительно показали хороший результат и хороший бокс. От боя к бою прибавляли. По возможности была задача выигрывать за явным преимуществом. У кого‑то получилось, у кого‑то были сильнейшие соперники, и пришлось непросто", - отметил Фархутдинов.

Чемпионат Европы прошел под эгидой World Boxing, которая курирует отбор на Олимпийские игры. Россияне выступили на ЧЕ под флагом и гимном РФ.