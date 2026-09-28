Беспутин заявил, что гордится каждым российским боксером на ЧЕ

Москва. 28 сентября. INTERFAX.RU - Генеральный секретарь Федерации бокса России Александр Беспутин отметил самоотверженность российских боксеров на прошедшем в Софии чемпионате Европы.

"У нас дружная команда. Я горжусь каждым. Все бились до конца, ни за одного боксера мне не стыдно, горжусь каждым, рад быть частью этой команды", - приводит слова Беспутина пресс-служба Федерации бокса России.

Российские боксеры завоевали на ЧЕ в Софии 15 наград: 7 золотых, 5 серебряных и 3 бронзовые. С этими показателями они заняли первое место в медальном зачете.

"В целом выступлением довольны, но считаю, что это не наш максимум, Исмаил Муцольгов не проиграл в финале. То же самое могу сказать про Рамазана Дадаева и Всеволода Шумкова, которые закончили выступление на предварительных стадиях. Из девчонок хотелось бы отметь Надю Голубеву, которая достойно смотрелась с олимпийской чемпионкой. Салтанат Меденова тоже не в своей весовой категории выступала. Во всеуслышание хочется поддержать наше молодое дарование Расула Магомедова", - отметил Беспутин.

Чемпионат Европы прошел под эгидой World Boxing, которая курирует отбор на Олимпийские игры. Россияне выступили на ЧЕ под флагом и гимном РФ.