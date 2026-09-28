Головин допустил переход в "Спартак" при отсутствии альтернатив

Москва. 28 сентября. INTERFAX.RU - Полузащитник "Монако" и сборной России по футболу Александр Головин назвал реальной перспективу перехода в московский "Спартак" при определенных обстоятельствах.

"Если представить, что у меня вообще не будет других вариантов и будет только "Спартак", для меня это не будет проблемой", - приводит слова Головина "РБ Спорт".

30-летний футболист подтвердил, что им интересовались и "Спартак", и петербургский "Зенит". Но, по его словам, "ничего конкретного не получилось".

"Монако" не устраивала сумма. И в любом случае нужно было мое желание, чтобы я точно вернулся. Конкретно этим летом все происходило под конец российского трансферного окна. После какой-то конкретики оставалось, грубо говоря, два-три дня, а я еще не был на 100 процентов уверен, что нужно ехать. Решил, что пока нет смысла. Посмотрим, что будет дальше", - отметил Головин.

Головин перешел в "Монако" из ЦСКА в 2018 году.