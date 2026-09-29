Российский боксер Шавлаев проведет бой за пояс IBF European

Москва. 29 сентября. INTERFAX.RU - Россиянин Бешто Шавлаев проведет поединок за пояс IBF European в полутяжелом весе против Сапарбая Айдарова из Казахстана. Об этом сообщает пресс-служба Федерации бокса России.

Рассчитанный на 10 раундов поединок состоится в Грозным и будет со-главным на вечере бокса.

Шавлаев – победитель чемпионата России-2026 в Саранске в весе до 80 кг. На профессиональном ринге одержал пять побед в пяти поединка (две победы – досрочно). Айдаров также непобежденный боксер: девять побед (три – нокаутом).

Возглавит турнир бой с участием обладателя пояса IBF European и входящего в топ-5 мирового рейтинга BoxRec в первом тяжёлом весе россиянина Умара Саламова (Также в Грозном встретятся два российских тяжеловеса Артём Сусленков и Сергей Кузьмин.