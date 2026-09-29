Глава АСА не видит минусов для лиги в участии ее бойца Шлеменко в турнире RAF

Москва. 29 сентября. INTERFAX.RU - Руководитель АСА Магомед Бибулатов оценил решение Александра Шлеменко провести схватку на турнире RAF с бойцом UFC Бренданом Алленом.

У Шлеменко действующий контракт с АСА, и на конец декабря в Санкт-Петербурге запланирован его поединок за пояс организации в среднем весе с соотечественником Рамазаном Эмеевым.

"Изначально мы скептически отнеслись к такой истории, но и сам Александр, и руководство RAF вышли с нами на контакт, все открыто обсудили, и мы нашли общий язык. Мы планируем, что Шлеменко выступит в декабре. То есть, после схватки на RAF у него в распоряжении еще полноценные два месяца", - сказал Бибулатов "Интерфаксу".

"Борцовская история – тоже, в принципе, часть подготовки. Ну и не будем забывать, что медийная составляющая сейчас также важна в этом спорте. Александр поборется на большом событии. Там же выступают Хамзат Чимаев и Арман Царукян, соперником Шлеменко будет топ UFC. Часть внимания, которое Шлеменко достанется в контексте RAF, перекинется и на наш заключительный турнир года, где подерется Александр. Поэтому не вижу здесь особенных минусов", - отметил собеседник агентства.

"Недавно Аллен досрочно победил Магомедрасула Гасанова. Это говорит о том, что Александру будет с ним также непросто. Но интересно посмотреть, получится ли у него выступить лучше, чем уже у экс-чемпиона АСА", - подчеркнул Бибулатов.

Поединок состоится 23 октября в США.