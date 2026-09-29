Сборной России по велоспорту не удалось заявить сильнейший состав на ЧЕ из-за виз

Москва. 29 сентября. INTERFAX.RU - Сборная России по шоссейному велоспорту выступит на чемпионате Европы в Словении не в оптимальном составе из-за проблем с получением виз у ряда спортсменов. На это посетовал главный тренер сборной России Иракли Абрамян.

"К сожалению, не обошлось без организационных сложностей: нам не удалось собрать оптимальный состав, на который мы рассчитывали изначально. Причина банальна — проблемы с получением виз у ряда спортсменов. Это, конечно, ограничивает наши тактические возможности, но мы будем работать с теми ребятами, которые есть в обойме", - приводит слова Абрамяна пресс-служба Федерации велоспорта России.

"Безусловно, наш лидер — Александр Власов. Это гонщик мирового уровня, один из сильнейших в пелотоне, поэтому его участие было приоритетом. У него есть шанс побороться за место на подиуме", - сказал тренер.

Маршрут в Словении Абрамян охарактеризовал как технически сложный. "поэтому на первый план выйдут не только физические кондиции, но и тактическая грамотность". "Выносливость будет играть ключевую роль, но победит тот, кто сможет правильно распределить силы и хладнокровно прочитать гонку в решающие моменты", — заявил Абрамян.

Чемпионат и Первенство Европы по шоссейным велогонкам пройдет в Любляне с 3 по 7 октября,