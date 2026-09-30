Подколзин стал автором первого российского гола в новом сезоне в НХЛ

Москва. 30 сентября. INTERFAX.RU - "Ванкувер" со счетом 6:5 выиграл у "Эдмонтона" на старте нового чемпионата регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги.

Встреча прошла в Эдмонтоне.

В составе хозяев два точных броска нанес нападающий Василий Подколзин. Он стал первым российским игроком, забившим гол в новом сезоне НХЛ.

25-летний Подколзин выступает за "Эдмонтон" с 2024 года. До этого в НХЛ защищал цвета "Ванкувера", а в России – петербургского СКА.

Чемпионат НХЛ стартовал в ночь на 30 сентября по московскому времени.