КС РФ рассмотрит в открытом заседании дело вратаря ПСЖ Сафонова об алиментах

Москва. 30 сентября. INTERFAX.RU - Конституционный суд РФ рассмотрит в открытом заседании жалобу вратаря сборной России по футболу Матвея Сафонова на пункт 1 статьи 81 Семейного кодекса РФ. "Слушание дела состоится 8 октября 2026 года", - говорится в сообщении.

Как следует из жалобы, Сафонов просит признать норму, согласно которой при отсутствии соглашения об уплате алиментов суд взыскивает в пользу одного ребенка 25% от ежемесячного дохода родителя, неконституционной, так как, по его мнению, она мешает установить размер алиментов "в твердой сумме соразмерно реальным потребностям несовершеннолетнего" при отсутствии соглашения об уплате и наличии у плательщика постоянного дохода.

В январе 2024 года суд в Москве взыскал с Сафонова алименты в размере четверти заработка ежемесячно начиная с января 2022 года и до совершеннолетия ребенка. Как установили суды на тот момент, Сафонов в качестве вратаря ФК "Краснодар" получал порядка 8-12,5 млн рублей в месяц. С конца 2021 года по 2023 год Сафонов перечислил бывшей супруге в общей сложности порядка 9 млн рублей, или по 250-500 тыс. рублей в месяц, но это не помешало ей подать в суд. Апелляции футболиста были отклонены.

Сафонов со своей стороны настаивал, что размер дохода спортсмена нестабилен, чрезмерное обеспечение благами ребенка ввиду значительных доходов отца, кратно превышающих доходы матери, "не способствует обеспечению максимально возможного уровня жизни ребенка и не соразмерно его потребностям", а получение алиментов в большей сумме позволяет матери ребенка злоупотребить правом и необоснованно обогатиться.

Учитывая отсутствие верхних пределов размера алиментов, исходя из принципа равенства обязанностей родителей, он просил суд установить алименты в твердой сумме в 300 тыс. рублей - соразмерно ежемесячному доходу экс-супруги. Сафонов также подчеркнул, что никогда не уклонялся от родительских обязанностей и подарил дочери квартиру за 57 млн рублей, а по устной договоренности с бывшей женой каждый месяц перечислял суммы, "в разы превышающие фактические потребности малолетнего ребенка". В жалобе также утверждается, что экс-супруга Сафонова представляла свои расчеты, согласно которым намерена тратить на ребенка не менее 2,5 млн рублей в месяц.

На клубном уровне Сафонов защищает сейчас цвета французского "Пари Сен-Жермен", с которым выиграл национальные и международные турниры. В ПСЖ из "Краснодара" 27-летний Сафонов перешел летом 2024 года.