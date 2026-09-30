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Россиянин Саламов проведет защиту титула IBF European против боксера из Казахстана

Москва. 30 сентября. INTERFAX.RU - Российский боксер Умар Саламов 16 октября в Грозном проведет защиту пояса IBF European в первом тяжелом весе против представителя Казахстана Едила Кожамбердиева. Об этом сообщает пресс-служба Федерации бокса России.

Поединок станет главным событием вечера бокса.

Изначально соперником Саламова должен был стать британец Остин Ннамди.

Для россиянина это будет первая защита пояса IBF European в первом тяжелом весе. Титул он завоевал в августе также в Грозном по итогам боя с казахстанцем Али Балоевым.

Сейчас на счету Саламова на профессиональном ринге 33 победы (24 – нокаутом) при двух поражениях.

На счету Кожамбердиева два поражения в дебюте профессиональной карьеры, после которых он одержал 17 побед подряд, все – досрочные.

В со-главном поединке турнира титул IBF European в полутяжелом весе разыграют россиянин Бешто Шавлаев и казахстанец Сапарбай Айдаров.

Также в карде турнира запланирован бой российских тяжеловесов Артема Сусленкова и Сергея Кузьмина.

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