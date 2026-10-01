Голы Малкина и Чинахова помогли "Питтсбургу" разгромить "Филадельфию" в НХЛ

Москва. 1 октября. INTERFAX.RU - "Питтсбург" со счетом 7:0 победил "Филадельфию" в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги.

Встреча состоялась в Филадельфии.

В составе "Питтсбурга" по голу в стартовом для команд в новом сезоне матче провели российские нападающие Евгений Малкин и Егор Чинахов.

Российский форвард "Лос-Анджелеса" Артемий Панарин отметился голом в ворота "Колорадо" в гостевом матче. Победу одержал "Колорадо" - 8:4.

24 отраженных Ильей Сорокиным броска не помогли "Нью-Йорк Айлендерс" избежать поражения в гостях от "Торонто" - 1:2.