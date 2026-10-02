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Олимпийский чемпион Никита Гусев стал игроком ХК "Сочи"

Москва. 2 октября. INTERFAX.RU - Нападающий Никита Гусев продолжит карьеру в "Сочи", сообщает пресс-служба клуба Континентальной хоккейной лиги.

34-летний форвард подписал с клубом контракт на год.

Гусев - олимпийский чемпион 2018 года, обладатель Кубка Гагарина-2017, призер чемпионатов мира.

Предыдущим клубом Гусева было московское "Динамо". В КХЛ он также играл за московский ЦСКА, ханты-мансийскую "Югру", петербургский СКА. В НХЛ защищал цвета "Нью-Джерси" и "Флориды".

КХЛ Сочи хоккей Никита Гусев
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