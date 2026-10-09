Голевой пас Батракова помог "Галатасараю" победить в матче чемпионата Турции

Москва. 9 октября. INTERFAX.RU - "Галатасарай" со счетом 3:1 одержал победу над "Касымпашей" в домашнем матче седьмого тура чемпионата Турции по футболу.

На 45-й минуте встречи счет открыл защитник хозяев Абдюлькерим Бардакджи, которому ассистировал российский полузащитник Алексей Батраков, точно выполнивший подачу со штрафного удара. На 65-й минуте "Галатасарай" остался в меньшинстве после удаления полузащитника Лукаса Торрейры. На 67-й минуте Батраков был заменен.

Во втором тайме "Касымпаша" сравняла счет усилиями Джесурана Рак-Саки (68-я минута). Однако голы Барыша Алпера Йылмаза (90) и Марио Лемина (90+6) принесли победу "Галатасараю".

Для Батракова, перешедшего в "Галатасарай" летом из московского "Локомотива", этот матч стал шестым во всех турнирах. На счету футболиста сборной России две голевые передачи.

После этой победы "Галатасарай" набрал 16 очков и вышел на первое место в турнирной таблице чемпионата Турции. "Касымпаша" с 10 очками занимает восьмую строчку.