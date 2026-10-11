Харитон Агрба победил Заура Абдуллаева и стал временным чемпионом WBA

Москва. 11 октября. INTERFAX.RU - Российский боксер Харитон Агрба одержал победу над соотечественником Зауром Абдуллаевым в поединке на турнире RCC Boxing Promotions в Екатеринбурге.

Бой прошел в статусе главного события вечера. Победу Агрбе присудили раздельным решением судей.

Благодаря этой победе Агрба завоевал временный пояс WBA в первом полусреднем весе. Полноценным чемпионом WBA является американец Гэри Антуан Рассел.

"Я проделал большую работу со своей командой: сегодня у нас получилось выиграть у хорошей команды, у хорошего оппонента. Заур разделял ринг с боксерами высочайшего уровня. Это значит, что мы делаем все правильно, будем расти и двигаться к новым мировым титулам. Сегодня я выиграл у топового боксера, а это значит, что я тоже нахожусь на этом уровне. Остается не останавливаться и быть номером один во всех мировых титулах", - приводит слова Агрбы пресс-служба Федерации бокса России.

Теперь на счету Агрбы на профессиональном ринге 18 побед (девять – нокаутом) при одном поражении. Абдуллаев проиграл третий бой при 21 победе (13 досрочных).

В рамках шоу чемпион России-2026 и многократный призер Кубков России Александр Зырянов в финале Гран-при RCC Boxing Promotions в полусреднем весе решением судей победил соотечественника Магомеднури Магомедова и завоевал титулы WBA Gold International и IBF Asia.

Также в финале Гран-при RCC Boxing Promotions в среднем весе россиянин Никита Кузьмин техническим нокаутом в десятом раунде победил Андрея Степанова и стал обладателем титулов IBF Asia и WBA Gold International.